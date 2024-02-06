"أهل مصر" .. فتيات المحافظات الحدودية يزورن مركز التدريب على الحرف البيئية واليدوية بمدينة الخارجة

استقبل مركز التدريب على الحرف البيئية واليدوية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، في ثاني زيارات الملتقى الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية.

يأتى ذلك ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويستضيف 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان"، بجانب سيدات وفتيات الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الحالي.

المزار السياحي البيئي الأول

قال محمد عبد الله، مدير المركز إن المركز يعتبر المزار السياحي البيئي الأول على مستوى المحافظة، حيث تبلغ نسبة محافظة الوادي الجديد ٤٤.٦٪ من مساحة مصر، و٣٧٪ من مساحة الوادي تتكون من أحجار الطفلة التي تأتي من الجبل ويتم إنزاله في أحواض مياه حتى يتفكك ثم يتم تصفيته وتنقيته، بدون أي إضافات كيميائية، ويوجد الصلب وألوانه الأصفر والأحمر والأسود والرمادي، بينما السائل من اللون الوردي.

بيئة الواحات

وأضاف "عبد الله": تتعدد التصميمات المستخدمة التي تعبر عن التراث الواحاتي، والوحدات الزخرفية لبيئة الواحات، وورقة الزيتون، ورقة شجرة الدوم، الشمس، المثلثات والمستطيلات للبيت الواحاتي وذلك من خلال ورش الزخرفة ونحت وتفريغ المنتج حسب الشكل المطلوب.

والبيت الواحاتي

شملت الزيارة جولة بمعرض منتجات المركز من الماسكات والبيت الواحاتي من خشب شجر المانجو وخشب النخيل، والدوم، بجانب لوحات رسم بالرمل الملون، بالإضافة إلى منتجات الفخار منها فوانيس رمضان، وحدات إضاءة بموتيفات متعددة، أطباق، فازات، إلى جانب منتجات من السجاد اليدوي بالنول.

الملتقى يقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع " أهل مصر " أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، و يهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.