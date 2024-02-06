طارق السيد: حسام حسن إسم كبير ونتمنى له التوفيق

بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

أعرب طارق السيد نجم الزمالك السابق عن سعادته بقرار اتحاد الكره المصري بتعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني مشيرا إلى أن حسام إسم كبير وصاحب إنجازات وأرقام قياسية كأحد النجوم البارزين فى تاريخ الكره المصريه سواء فى الأندية التى لعب لها فى مصر أو الخارج كما أنه يمتلك روح قتاليه عاليه ستعود على اللاعبين متمنيا له التوفيق خصوصا أنه كان ينتظر هذه الفرصه من سنوات وهو أولى بها خصوصا أن المدربين المصريين سبق أن حققوا نجاحات مع المنتخب أمثال الكابتن الجوهري يرحمه الله وكذلك الكابتن حسن شحاته.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكل رسمي، تعيين النجم المصري السابق، حسام حسن، مدربا للمنتخب.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمين، إن حسام حسن تم تعيينه مدربا للمنتخب الأول، كما قرر الاتحاد تعيين شقيقه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

وعقد وزير الرياضة وعدد من أعضاء اتحاد الكرة، الثلاثاء، اجتماعا مع حسام حسن، لمناقشة كل التفاصيل الخاصة بإعلانه مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول، بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.