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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نكونكو يقود تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي استعداداته لمواجهة نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات دور الـ 4 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

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ويبحث تشيلسي الخروج من المباراة فائزًا، بعدما تلقى خسارة من وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وتطارد الإقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للبلوز، بعد النتائج السلبية التي يعاني من الفريق خلال الفترة الأخيرة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أستون فيلا

ومن المقرر أن يبدأ بوكيتينو مواجهة أستون فيلا بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: شيلويل، تياجو سيلفا، ديساسي، جوستو.

الوسط: فيرنانديز، كايسيدو، رحيم ستيرلينج، جالاجير، بالمير.

الهجوم: نكونكو.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة تشيلسي أمام أستون فيلا في العاشرة من مساء الغد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "فيلا بارك".

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