جمال عبد الحميد يُعلق على تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب

أكد أنه متفائل جدا بنجاحه

علق الكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وكابتن منتخب مصر فى مونديال إيطاليا ٩٠ على تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني بأن القرار تأخر كثيرا حيث كان حسام يرشح مع كل إخفاق للمنتخب بعد رحيل الكابتن حسن شحاته إلا أن إتحاد الكره كان يختار مدرب آخر مشيرا إلى أنه متفائل بنجاح حسام خصوصا أنه صاحب هدف الوصول إلى كأس العالم ٩٠ مع الكابتن الجوهري يرحمه الله وسيكون بإذن الله صاحب وصول المتتخب لكأس العالم ٢٠٢٤ مشيرا إلى ضرورة مسانده الجماهير والاعلام لحسام حسن ومنحه فرصة العمل الجيد لتحقيق النجاح المنشود حيث يتميز بالاصرار والتحدى ويحب عمله وسنكون جميعا داعمين له.

وأعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر ليكون بشكل رسمي بدلا من البرتغالي روي فيتوريا والذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد توديع كأس الأمم الأفريقية ومعه شقيقه إبراهيم التوأم مديرا للمنتخب. وعقد وزير الرياضة وعدد من أعضاء اتحاد الكرة، الثلاثاء، اجتماعا مع حسام حسن، لمناقشة كل التفاصيل الخاصة بإعلانه مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول، بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا