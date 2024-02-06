عاجل.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة من الغارات العنيفة على جنوب غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على جنوب قطاع غزة، وأنباء عن وقوع عشرات الشهداء، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

الاحتلال الإسرائيلي

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وجه الجيش الإسرائيلي ضباطه وجنوده تحذيرًا من ظاهرة خطيرة اكتشفها خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة، اليوم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات للضباط والجنود في غزة الحذر بعدما اكتشفوا ظاهرة ترك أهالي القطاع كلابهم المنزلية مقيدة في ساحات المنازل التي تريد القوات الإسرائيلية تفتيشها واحتلالها.

وأوضحت الصحيفة أن أهالي قطاع غزة تركوا كلابهم مقيدة بالحبال والسلاسل الطويلة داخل المنازل وفي باحات المباني التي دخل إليها الجنود الإسرائيليون، بهدف تعطيل ووقف أعمال قوات الجيش داخل تلك المنازل. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، دائما، ما يرسل كلبا مدربا لإجراء مسح أولى داخل المنازل الفلسطينية في غزة والمراد تفتيشها واقتحامها، وهي أحداث غير عادية قد تزعج الكلاب، على أن يتم إرسال الكلب المدرب إلى مكان الحادث أو الاقتحام للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أو وجود مسلحين فلسطينيين ينصبون كمينا لجنود الجيش الإسرائيلي.