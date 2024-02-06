الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عاجل.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة من الغارات العنيفة على جنوب غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على جنوب قطاع غزة، وأنباء عن وقوع عشرات الشهداء، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

الاحتلال الإسرائيلي

txt

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يراهن على تدمير بنية غزة لصد المقاومة

txt

الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة بتفخيخ المربعات السكانية

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وجه الجيش الإسرائيلي ضباطه وجنوده تحذيرًا من ظاهرة خطيرة اكتشفها خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة، اليوم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات للضباط والجنود في غزة الحذر بعدما اكتشفوا ظاهرة ترك أهالي القطاع كلابهم المنزلية مقيدة في ساحات المنازل التي تريد القوات الإسرائيلية تفتيشها واحتلالها.

وأوضحت الصحيفة أن أهالي قطاع غزة تركوا كلابهم مقيدة بالحبال والسلاسل الطويلة داخل المنازل وفي باحات المباني التي دخل إليها الجنود الإسرائيليون، بهدف تعطيل ووقف أعمال قوات الجيش داخل تلك المنازل. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، دائما، ما يرسل كلبا مدربا لإجراء مسح أولى داخل المنازل الفلسطينية في غزة والمراد تفتيشها واقتحامها، وهي أحداث غير عادية قد تزعج الكلاب، على أن يتم إرسال الكلب المدرب إلى مكان الحادث أو الاقتحام للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أو وجود مسلحين فلسطينيين ينصبون كمينا لجنود الجيش الإسرائيلي.

مواد متعلقة

التنمية المحلية: تشغيل 183 مجمعا للخدمات الحكومية بالمرحلة الأولى لـ "حياة كريمة"

هشام نصر: صفقات الزمالك الجديدة لم تكلف الخزينة مبالغ كبيرة

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يراهن على تدمير بنية غزة لصد المقاومة

رئيس شعبة البن يكشف سبب ارتفاع الأسعار.. فيديو

عضو شعبة الملابس: لا نفرض أي شروط على المحلات في "الأوكازيون الشتوي"

متحدث "الزراعة": حققنا زيادة بالإنتاج نتيجة للتوسع ونهتم بالجودة

محمد أنور السادات: عدم استجابة الرئيس السيسي لاتصالات نتنياهو شئ محترم

وزير الزراعة: أطالب بخفض الأسعار في ضوء هبوط الدولار بالسوق الموازي
الجريدة الورقية