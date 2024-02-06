أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يراهن على تدمير بنية غزة لصد المقاومة

أكد الدكتور عصام البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يراهن على أن تدمير البنية التحتية لقطاع غزة يؤثر على المقاومة الفلسطينية ويضعفها، والحكومة الإسرائيلية ما زالت تراهن على ذلك، موضحًا أن هذه الحكومة تؤمن تماما بتصفية الشعب الفلسطيني وتهجيره.



وأضاف "البشتاوي"، خلال مداخلة على شاشة قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحكومة الإسرائيلية تجد أن هذه فرصة مناسبة للتعبير عن أيدولوجياتها المتطرفة، مشددًا على أن الأيدولوجية الإسرائيلية المتطرفة تبينت قبل 7 أكتوبر في الضفة الغربية، حيث إن الحكومة أطلقت يد المستوطنين للقتل والعبث فسادا في كل مكونات الضفة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تستغل التعاطف الذي بدأ في 7 أكتوبر لتقوم مما تقوم به من العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر على قطاع غزة، مشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر عسكري أو استراتيجي لذلك.

ونوه بأنه لا يوجد منطق لكي لا توقف إطلاق النار لكي لا توقف المساعدات، مشددًا على أن إسرائيل لا تتعلم من الدرس ولا تتعلم بأنه لا علاقة مما تقوم به بتدمير البنية التحتية بإضعاف المقاومة فالمقاومة مازالت صامدة.