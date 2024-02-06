الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة بتفخيخ المربعات السكانية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى عن ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين، بوتيرة متصاعدة للغاية جراء القصف الإسرائيلي الهمجي الذي يطال المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق قطاع غزة أطلقت قبل قليل قذائف باتجاه المناطق الشرقية بخان يونس ورفح، وأثارت حالة من الرعب في صفوف المواطنين، كما أن مدينة خان يونس تشهد توغلا للآليات العسكرية وجرائم متواصلة بحق الفلسطينيين.

وتابع أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عددا من المنازل في محيط مستشفى ناصر الطبي والآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مستشفى الأمل منذ قرابة أسبوعين بالإضافة إلى تفخيخ مربعات سكنية كاملة جنوب قطاع غزة.