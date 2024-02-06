"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات برنامج "المعد النفسي الرياضي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ختام فعاليات برنامج المعد النفسي الرياضى "الدفعة الثانية" المستوى الاول بإجراء الاختبارات التطبيقية والنظرية للمشاركين والذى تنظمه الإدارة المركزية للطب الرياضى الإدارة العامة لعلم النفس.

وأشار الدكتور أشرف صبحي اننا سوف نقوم بالاستعانة بأوائل الخريجين بالمحافظات المختلفة للعمل كمعديين نفسيين فى المشروعات القومية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة كالمشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبي والمشروع القومى للموهبه الحركية والمشروع القومى كابيتانو مصر.

وكانت اختبارات انتقاء المعد النفس الرياضي قد تم عقدها بمنتصف نوفمبر من العام المنصرم، والتى تقدم حينها للاختبارات "168" مشتركا ممن توافرت لهم عليهم الشروط المطبقة فى البرنامج ويمثل ذلك العدد الواقع عليهم الاختيار جميع محافظات مصر.

واجتاز الاختبارات "66" مشتركا تقدم منهم "61" مشترك لحضور برنامج المعد النفسي المستوى الاول وقد تم تقسيمهم على مجموعتين وقد اجريت الدورة للمجموعة الاولى خلال الفترة من 9 إلى 13 يناير 2024 لعدد " 27" مشتركا.

وأقيمت الدورة للمجموعة الثانية خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2024 لـ 34 مشتركا، وستعلن النتائج لكلا المجموعتين قريبا.