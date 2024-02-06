الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد رحيل حسام حسن.. "هوجة" مدربين على أبواب مودرن فيوتشر

حسام حسن
حسام حسن

اشتعل الصراع على منصب المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، بعد ساعات من رحيل حسام حسن الذي تولي قيادة المنتخب الوطني خلفا للمدرب السابق روي فيتوريا.

txt

الأردن وكوريا الجنوبية.. التعادل يحسم الشوط الأول

txt

بعد انتهاء مشاركته الدولية .. موعد انتظام ديانج في تدريبات الأهلي

وكشف مصدر مطلع داخل نادي مودرن فيوتشر عن وضع قائمة ترشيحات مبدئية للمدرب الجديد المقرر تولي المهمة خلفا لحسام حسن، مشيرا إلى أنها يتضم حتى الآن أكثر من 6 مدربين.

وتضم القائمة كلا من معين الشعلاني ومحمد يوسف وتامر مصطفي وعماد النحاس وحلمي طولان وطلعت يوسف.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، بعد إصرار وزارة الشباب والرياضة على اختيار مدرب وطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تم إقالته بعد الخروج من دور ال 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

مواد متعلقة

أحمد موسى: حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

"الشباب والرياضة" تُنظم بطولة الكاراتيه الأولى لمراكز التنمية الشبابية

يزن النعيمات يقود تشكيل الأردن أمام كوريا الجنوبية
الجريدة الورقية