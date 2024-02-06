بعد رحيل حسام حسن.. "هوجة" مدربين على أبواب مودرن فيوتشر

اشتعل الصراع على منصب المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، بعد ساعات من رحيل حسام حسن الذي تولي قيادة المنتخب الوطني خلفا للمدرب السابق روي فيتوريا.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي مودرن فيوتشر عن وضع قائمة ترشيحات مبدئية للمدرب الجديد المقرر تولي المهمة خلفا لحسام حسن، مشيرا إلى أنها يتضم حتى الآن أكثر من 6 مدربين.

وتضم القائمة كلا من معين الشعلاني ومحمد يوسف وتامر مصطفي وعماد النحاس وحلمي طولان وطلعت يوسف.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، بعد إصرار وزارة الشباب والرياضة على اختيار مدرب وطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تم إقالته بعد الخروج من دور ال 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.