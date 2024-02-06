الأردن وكوريا الجنوبية.. التعادل يحسم الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره الكوري الجنوبي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس اَسيا قطر 2024.

سيطر المنتخب الكوري الجنوبي على مجريات الشوط الأول من المباراة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 61% لصالح الشمشون الكوري، مقابل 39% لصالح النشامى.

وكان منتخب كوريا الجنوبية قد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف واحد، في المقابل صعد منتخب الأردن بعد الفوز على طاجيكستان بهدف نظيف.

وكان المنتخب الأردني قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.

فيما بدأ منتخب كوريا الجنوبية بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشو هيون وو.

خط الدفاع: تاي هوان كيم - سيونج هيون جيونج - يونج جوون كيم - يونج وو سيؤول.

خط الوسط: إن بيوم هوانج - يونج وو بارك - جاي سونج لي.

خط الهجوم: هيونج مين سون - هي تشان هوانج - كانج ان لي.