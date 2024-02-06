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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد انتهاء مشاركته الدولية .. موعد انتظام ديانج في تدريبات الأهلي

أليو ديانج
أليو ديانج

ينتظم أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للأحمر بعد غد الخميس.

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وفي هذا الصدد ، أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي إن أليو ديانج عاد إلى القاهرة بعد انتهاء مشوار منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

وأوضح بيبو أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر منح ديانج راحة سلبية إضافية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية. 

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي راحة غدًا من التدريبات ..

اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قراراً بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق غدا الأربعاء.
واستثنى كولر عناصر الفريق الدوليين من الراحة غدا ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.

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