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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

هندسة المطرية تشارك فى معرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية

فريق هندسة المطرية
فريق هندسة المطرية

شارك فريق أنجاد بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان في معرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا (IPITEX-2024). 

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وأقيم معرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية تحت شعار "يوم المخترعين في تايلاند" بمدينة بانكوك- تايلاند فى الفترة من 2 فبراير 2024 حتى 6 فبراير 2024.

جاء ذلك تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عمرو عبدالهادى عميد كلية الهندسة بالمطرية، الدكتور وليد عبد الهادى وكيل الكلية لشئون التعليم .

تفاصيل مشاركة هندسة المطرية في معرض بانكوك الدولي 

وشارك طلاب فريق أنجاد هندسة المطرية في معرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية بمشروعين وهما مشروع  هيكسوديا (HEXODIA ) وهو روبوت صناعي يحل محل ماكينة الـ CNC يهدف لحل مشكلة هدر الوقت و الخامات في الماكينات التقليدية.

أما الثاني فهو مشروع انفيرنال ( INFERNAL ) وهو مشروع يهدف لحل المشاكل البيئية المتعلقة بالنفايات البلاستيكية للعمل على مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان علي اهتمام الجامعة بدعم الطلاب والباحثين والمبتكرين وتشجيعهم على تنمية مواهبهم ومهاراتهم  من خلال حثهم على المشاركة فى المسابقات الدولية لما لها من أهمية كبرى فى زيادة خبراتهم وقدراتهم .

وأشرف على الفريق الدكتور محمد الموصلي الاستاذ بهندسة المطرية، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالجامعة. 
وتكون الفريق المشارك في معرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية من الطالب أحمد محمد جابر، والطالب باسل ضياء الدين محمد ، والطالب عمر عبدالفتاح قطب ، والطالب زياد محمد صالح.

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