لجنة المرأة بحزب الوفد بمطروح تطالب برفع كارثة ماسورة طرد الصرف الصحي بمدينة الحمام

قالت آمال السعدني رئيس اللجنة العامة للمرأة بحزب الوفد بمحافظة مطروح ان المسئولين عن محطة الصرف الصحي التابعة لمدينة الحمام قاموا بتوجيه وتثبيت ماسورة الطرد الخاصة بالمحطة علي مصرف الصرف الزراعي بقرية 23 بنجر السكر وهذا مخالف للقانون.

وأكدت رئيس لجنة المرأة أن هذا المصرف يطوق القرية لفتا أن الأراضي الزراعية المجاورة لهذا المصرف ليس لها مصدر ري الا من خلاله وبالتالي يقوم الأهالي بمسقاية مواشيهم واغنامهم من هذا المصرف مما يؤدي الي انتشار الأمراض والاوبئه والضرر البالغ بالمزروعات والثروة المعدنية فضلا عن الرائحة الكريهة التي تؤثر علي صحة الأطفال وكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة.

وطالبت رئيسة لجنة المراة ، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة الاستجابة وتحويل مسار ماسورة الطرد الي اي مكان آخر حفظا علي علي الأرواح والمنشات المحطيه موضحا أن ماسورة الطرد مجاوره لجميع المنشآت الحيوية بالقرية من مدارس والوحده الصحية ومنازل المواطنين.