حزب الوفد بالقليوبية يقدم التهنئة لمطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد

قدّمت لجنة حزب الوفد بالقليوبية، التهنئة لنيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أكد القيادي الوفدي محمود سيف النصر نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية، حرص حزب الوفد على مشاركة الأخوة المسيحيين فى الاحتفال بأعيادهم تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوحدة الوطنية والتسامح بين أطياف المجتمع المصري.

من جانبه وجه نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، الشكر لحزب الوفد ، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصري.



