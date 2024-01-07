الأحد 07 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

حزب الوفد بالقليوبية يقدم التهنئة لمطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد

حزب الوفد
حزب الوفد

قدّمت لجنة حزب الوفد بالقليوبية، التهنئة لنيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. 

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لجنة الوفد فى سنورس بالفيوم تنشر لافتات الدعاية الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة

أكد القيادي الوفدي محمود سيف النصر نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية، حرص حزب الوفد على مشاركة الأخوة المسيحيين فى الاحتفال بأعيادهم تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوحدة الوطنية والتسامح بين أطياف المجتمع المصري. 

من جانبه وجه نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، الشكر لحزب الوفد ، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصري.

 


 

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