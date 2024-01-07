البابا: الوفد حزب الوحدة الوطنية

ﻋﺒﺪاﻟﺴﻨﺪ ﻳﻤﺎﻣﺔ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻟﻠﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮاﺿﺮوس اﻟﺜﺎﻧﻰ ﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ

زار الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما قدم التهنئة إلى كل الأشقاء المسيحيين.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة: نحن اليوم يا قداسة البابا نقدم تهنئة حزب الوفد رئيساً وقيادات وأعضاء ونهنئ أنفسنا جميعاً كمصريين بمناسبة ميلاد السيد المسيح. وأكد رئيس الوفد على أطيب أمنياته لجميع الإخوة المسيحيين بالسعادة واليمن والبركات وأن يعاد عيد ميلاد السيد المسيح على جميع المصريين بالخير والمحبة بين شركاء الوطن الواحد.

الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد و قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية

وشكر قداسة البابا تواضروس رئيس الوفد على الزيارة مثمنًا الدور الوطنى لحزب الوفد الذى وصفه بحزب الوحدة الوطنية. ورافق الدكتور عبدالسند يمامة وفد رفيع المستوى من قيادات الوفد ضم الدكتور ياسر الهضيبى، السكرتير العام لحزب الوفد والدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الصحفية واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب وعصام الصباحى عضو الهيئة العليا والدكتورة شيرين طايل، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بجانب أعضاء لجنة المواطنة بالوفد برئاسة صفوت لطفى.