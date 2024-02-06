اختبارات المرحلة الثانية لاختيار المتقدمين للعمل محفظي قرآن بالرواق الأزهري بسيناء

عقد الجامع الأزهر اليوم، اختبارات المرحلة الثانية لاختيار المتقدمين، للعمل محفظي ومعلمي القرآن الكريم بالرواق الأزهري بمحافظة شمال سيناء، تأتي هذه المرحلة للمتقدمين الذين اجتازوا اختبارات القرآن الكريم التي عقدها الرواق الأزهري بشمال سيناء في يناير الماضي.

وقد أجريت المقابلات للمتقدمين من خلال لجنة مشكَّلة من نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وعضوية الدكتور محمود الصاوي، الوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام الديني بجامعة الأزهر، والدكتور مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية السابق بكلية أصول الدين بالقاهرة، والشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد لأزهرية، والدكتور أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

عودة: الاختبارات محطة حاسمة يتم من خلالها تقييم المرشحين واختيار الأنسب

وذكر الدكتور هاني عودة، أن هذه الاختبارات تعد محطة حاسمة يتم من خلالها تقييم المرشحين واختيار الأنسب من بينهم، وذلك للوقوف على الخبرات والمعرفة السابقة للمتقدم وكذلك قدراته التحليلية وتفكيره الوسطي السليم وفهم سلوكه ومدى ملائمته لطبيعة العمل بالرواق، وتقييم مدى توافق قدراته مع متطلبات العمل بالرواق الأزهري.

تأتي هذه الاختبارات في إطار مواصلة الدور الحيوي للأزهر الشريف في التوسع في زيادة عدد مقرات الرواق الأزهري بجميع محافظات الجمهورية لاستهداف زيادة أعداد الدارسين لحفظ القرآن الكريم، وفق بروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر ومؤسسة الرحمن الرحيم بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ووفق توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة د. أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية الدينية بالجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.