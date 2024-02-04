مدير الجامع الأزهر يتفقد فعاليات مسابقة الإمام الأكبر بالقليوبية

تفقد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الإدارة العامة للجامع الأزهر، والإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وخلال جولته التفقدية للاختبارات بمنطقة القليوبية الأزهرية، رافق الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، وفدا من الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، بعضوية الشيخ خالد محمد علي، والشيخ عبد العال أحمد الموجهان بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

مدير الجامع الأزهر: الأزهر الشريف يولي كتاب الله–تعالى- عناية شديدة مع الاهتمام بالحفظ والتلاوة والإتقان

وفي سياق سابق ذكر الدكتور هاني عودة، أن الأزهر الشريف يولي كتاب الله–تعالى- عناية شديدة، مع الاهتمام بالحفظ والتلاوة والإتقان، وفي إطار التوسع في مقرات رواق القرآن الكريم ونشره في ربوع مصر؛ وترسيخًا للدور الحضاري للأزهر الشريف في حفظ القرآن الكريم، قامت الإدارة العامة للجامع الأزهر، ووفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتوسع في مقرات الرواق الأزهري؛ ليصل عدد أروقة القرآن الكريم في جميع محافظات الجمهورية إلى ١٠٧٣ فرعا، وذلك تيسيرا وتشجيعا للنشء على الإقبال على حفظ القرآن الكريم.

كما قامت اللجنة المشتركة، والتي يرأسها الدكتور هاني عودة، بتوصية الأعضاء بتحري الدقة في احتساب الدرجات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك تحقيقا للعدالة والمساواة وضمانا للشفافية في اختيار الفائزين بالمسابقة.

جدير بالذكر أن مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وطلاب الرواق الأزهري، وتشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.