تحرير 7 محاضر ذبح خارج السلخانة بزفتى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حمله مكبرة بناءا علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجاره الداخليه والدكتور الوزير طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري وجشع التجار ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء علي السلع التموينية المدعمة.



وأسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر جنح ذبح خارج السلطانة.



كما تم تحريرمحضر لتجميع ١٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم ٧ محاضر نقص وزن ١٥ جم و١٠ جم و ٩جم ومكرر ٥ محاضر مواصفات



وعلى صعيد أخر قامت مديرية التموين بالغربية، بتوزيع سكر المبادرة سعر ٢٧ جنية، على الوكالات والهيبرات بمدينة وقرى زفتى وكذلك مركز السنطة وقراها.



وعلى صعيد محاضر الجنح تم تحرير

٢ محضر بيع سجائر بازيد من السعر الرسمي

و ٧ محاضر عدم اعلان عن اسعار السلع الحرة.

و تحرير ٣ محاضر جنح ذبح خارج السلخانة

تم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.