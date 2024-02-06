المتر بـ57 ألف.. تفاصيل بيع 5 قطع أراضٍ بالشروق

قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم بيع 5 قطع أراضي ورش والمعلن عنها مسبقا بالصحف الرسمي، وذلك بنظام المزاد العلنى بمنطقتى الورش والصناعات الصغيرة، فى إطار خطة الجهاز لدعم أنشطة الصناعات الصغيرة.

وأضح رئيس الجهاز، أن المتقدمين بلغ عددهم 29 متقدم قاموا بسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 200 ألف، مضيفاً بأن مساحة القطع تراوحت بين (334م2 إلى 385م2) وبلغ أعلى سعر بيع للمتر المربع 57 ألف، بإجمالى حصيله بلغت 65 مليون، وذلك بنشاط مركز خدمة سيارات وبعض الأنشطة الصناعية الصغيرة.

وأوضح "سعد"، بأن الراسى عليه المزاد قام بسداد نسبة 25% و1% مصاريف إدارية و 0.5 لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية لكل قطعة، وأما بالنسبة لباقى القيمة والبالغة 75% يمكن سدادها بإحدى الطريقتين الأولى إستكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد، والطريقه الثانيه سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الرسو مُضافاً إليها العائد المعادل لفائدة البنك المركزى المصرى، وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل + 2% طبقاً لمنشور وزارة المالية على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور مع قيام الراسى عليه المزاد بتحرير شيكات آجله بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.