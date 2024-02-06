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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وزير الرياضة يحسم ملف مدرب منتخب مصر

وزير الرياضة
وزير الرياضة

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع حسام حسن المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تمهيدا لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وبات المدرب الوطني الأقرب لقيادة منتخب مصر، بعدما ترددت أسماء مرشحة لتدريب الفراعنة، أبرزهم حسام حسن، وعلي ماهر.

وأرتفعت أسهم حسام حسن بين المرشحين لقيادة منتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر خرج من دور الـ16 بعد خسارته أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيحية بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

يأتي ذلك بعد مطالبة رئاسة الوزراء بتخفيض التكاليف في صرف العملة الصعبة، وترشيد النفاقات الدولارية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وجاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2023 حول ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وكان اتحاد الكرة قرر تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز، كما وافق الاتحاد على تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.
 

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