وكيل تعليم الغربية يشهد برنامج التأهيل البدني والذهني للمعلمين الجدد

شهد اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، برنامج التأهيل البدني والذهني للمعلمين المساعدين (الدفعة الثانية) من معلمي مسابقة ٣٠ ألف معلم، والبالغ عددهم 2008 معلم مساعد والتي من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، بمركز التدريب الرئيسي.

وقد أشار وكيل الوزارة بأهمية هذه التدريبات، والإعداد التربوي والبدني والذهني للمعلمين الجدد، والذي يواكب التقدم التعليمي في مصر، والحاجة الماسة لهذه الكوادر المؤهلة تربويا ونفسيا وبدنيا، والتي تتم في إطار الحقيبة التدريبية المنظمة والمتسقة مع خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال ثلاث محاور رئيسية، هي الولاء والانتماء، التواصل الفعال، والإعداد البدني، مضيفا أنه بعد اجتياز هذه التدريبات سيتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعاقد.

الجدير بالذكر، أن التدريب التربوي الذي يتم الآن هو تدريب مركزي، تشرف عليه إدارة التدريب بالمديرية، ومركز التدريب الرئيسي بالغربية، ويتم في ٧ مقرات للتدريب، ويستهدف 2008 معلم متدرب.