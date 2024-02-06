أمير نوبي يطالب نجوم إيران بالرقصة الأخيرة

قبل ساعات من خوض المواجهة الهامة والمرتقبة امام منتخب قطر في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أسيا طالب أمير قلعة نوبي المدير الفني لمنتخب إيران نجوم اسود فارس بأستغلال الفرصة التاريخية وتسجيل أسمائهم باحرف من ذهب في تاريخ الكرة الاسيوية و تاريخ الكرة الإيرانية.

وكان منتخب ايران قد بلغ مباراة الدور نصف النهائي لكأس اسيا بعد تغلبه على المنتخب الياباني في الدور ربع النهائي في اطار سعيه للحصول على اللقب القاري لأول مرة منذ ٤٨ عاما عندما أحرز لقب كأس آسيا بجيل ذهبي عام ١٩٧٦ .

وقال أمير قلعة نوبي في المؤتمر الصحفي لمباراة إيران مع قطر والتي ستجمع الفريقين مساء الاربعاء : اطالب نجوم منتخ إيران باستغلال الفرصة التاريخية الحالية لبلوغ المباراة النهائية والفوز باللقب القاري . لدينا لاعبين أعمارهم السنية لن تسمح لهم بالتواجد مجددا في العرس القاري وبالتالي فهي بمثابة الرقصة الأخيرة لهم ولابد لهم من استغلالها .

وعن مواجهة المنتخب القطري صاحب الملعب وحامل اللقب في مباراة الدور نصف النهائي قاب أمير قلعة نوبي : لاشك المنتخب القطري منتخب كبير ومباراتنا معهم في الدور نصف النهائي تختلف تماما عن مواجهتنا معهم في أكتوبر الماضي والتي انتهت بفوزنا بأربعة أهداف مقابل لاشىء لكن يبقى منتخب إيران هو الطرف الاقوي ولدينا كل الدوافع ابلوغ المباراة النهائية خاصة بعد اجتياز عقبة منتخب اليابان .

وحول تشكيلة المنتخب الإيراني وإمكانية إجراء تعديلات بها قال المدير الفني لمنتخب إيران: بالقطع سنجري تعديلات خاصة مع عودة مهدي طارمي هداف الفريق بعد انتهاء إيقافه للطرد في مباراة سوريا في الدور ثمن النهائي كما توجد ايضا بعض الأمور التكتيكية الخاصة بالمباراة .

بذكر ان الفائز من مواجهة إيران مع قطر سيواجه الفائز من مباراة الأردن مع كوريا الجنوبية في المباراة النهائية على اللقب الآسيوي.