"أصنع بيدك" دورة تدريبية لطالبات المدارس الفنية بالغردقة

نظم مركز النيل للإعلام بالغردقة، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية لطالبات التعليم الفنى بالغردقة تحت عنوان الصناعات اليدوية اصنع بيدك بفرع المجمع بالغردقة. ضمن فعاليات حملة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" فى إطار حملة دعم الصناعة الوطنية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

وأكدت نرمين ابو سريع مدير اعلام البحر الاحمر وأسوان، أن الحملة تهدف لتشجيع المنتج المحلى، والحث على العمل والإنتاج، لتحقيق الاكتفاء الذاتى، والحد من الاستيراد وتعظيم الاستفادة من طاقات المرأة والشباب، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.



وأشارت إلى أن الدورة التدريبية التى أقيمت اليوم وتستمر على مدار يومين ، حاضرت فيها نجوى فتحى مدربة مشغولات يدوية وشاركت فيها 28 طالبة من طلاب المدارس الفنية بالبحر الأحمر .

ويشارك فى الدورة مع اعلام الغردقة المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر ووحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بتعليم البحر الاحمر ومشروع قوى عاملة مصر .

وتناولت الدورة تعليم الفتيات عمل المشغولات اليدوية من تحف فوانيس رمضان والأعمال اليدوية البسيطة .

ويهدف مشروع التطوير إلى الانتقال بالإنتاج من السوق المحلية إلى العالمية، والمنافسة فى المعارض الدولية، والاستفادة من الخبرات فى المجال، فى تدريب كوادر جديدة من المرأة والشباب، لاستمرارية الحرفة التراثية المميزة، كما يهدف المشروع إلى رفع شعار فخر الصناعة المصرية، والتمثيل المشرف لمصر فى الأسواق الدولية.

وكان مركز النيل للإعلام بالغردقة قد نظم الأسبوع الماضى دورة تدريبية لطالبات التعليم الفنى بالغردقة تحت عنوان اعرف قدرات و مهاراتك بفرع المجمع بالغردقة. ضمن فعاليات حملة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" فى إطار حملة دعم الصناعة الوطنية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

وأكدت نرمين ابو سريع ، مدير اعلام البحر الاحمر وأسوان ، أن الحملة تهدف لتشجيع المنتج المحلى، والحث على العمل والإنتاج، لتحقيق الاكتفاء الذاتى، والحد من الاستيراد وتعظيم الاستفادة من طاقات المرأة والشباب، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.



وأشارت إلى أن الدورة التدريبية التى أقيمت واستمرت على مدار يومين ، حاضر فيه محمود عباس من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر ،

وتناولت الدورة تعرف علي الشخصية الريادية – التعرف علي عالم ريادة الاعمال بطريقة بسيطة – التعرف علي مجالات عمل جهاز تنمية المشروعات

كما يهدف مشروع التطوير إلى الانتقال بالإنتاج من السوق المحلية إلى العالمية، والمنافسة فى المعارض الدولية، والاستفادة من الخبرات فى المجال، فى تدريب كوادر جديدة من المرأة والشباب، لاستمرارية الحرفة التراثية المميزة، كما يهدف المشروع رفع شعار فخر الصناعة المصرية، والتمثيل المشرف لمصر فى الأسواق الدولية.

