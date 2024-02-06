المركزي للمناخ الزراعي ومشروع "سيل" ينظمان دورة تدريبية حول التقنيات الزراعية الحديثة

قال الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعي إن الباحثين بالمعمل قاموا بشرح التغيرات المناخية وتأثيراتها وطرح العديد من الافكار العلمية التطبيقية التي نفذها المعمل مثل حماية اشجار الفاكه ومستديمة الخضرة باستخدام التغطية بشبك التظليل بصورة كلية او جزئية وشرح الجوانب الفني.

كما تم شرح الزراعة على مصاطب مرتفعة لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية ارتفاع منسوب سطح البحر على النباتات المنزرعة وهو ما قام به المعمل بموقع البوصيلي للزراعات المحمية كما تم شرح كيفية ادارة نظم الزراعة بدون تربة وكيفية ادارة تلك النظم بصورة سهلة و ميسرة لرفع الاستفادة من كفاءة استخدام المياه في ظل التحديات التي تواجهها الزراعة المصرية في هذا الشأن و تم عرض النماذج المبسطة التي قام المعمل بتنفيذها و كيفية عمل المحلول المغذي والنباتات التي تتناسب مع تلك النظم والمواعيد المناسبة للزراعة وغيرها من الامور الفنية.

وتأتي هذه الدورة متوافقة مع توجه الدولة برفع كفاءة استخدام المياه و تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة لتقليل الآثار الضارة للتغيرات المناخية.