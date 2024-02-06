الجامعة العربية تدرس صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية ومصر تشارك بورشتين

ناقشت إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدراسة التي أجرتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة (ITFC)، تحت عنوان "إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية"، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس وزراء النقل العرب رقم (516) في دورته (35) بتاريخ 22/10/2022.

وجاءت الدراسة على ثلاث مراحل، وتم عقد ورشتي عمل الأولى عقدت بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكانت حول الإمكانيات المصرية لصناعة بناء وإصلاح السفن ومعوقات الاستثمار الأجنبي في تلك الصناعة، ثم عقدت ورشة العمل الثانية برعاية جامعة الدول العربية لكافة الدول العربية في رحاب هيئة قناة السويس، وقد دارت المناقشات حول إمكانيات الدول العربية في صناعة بناء وإصلاح السفن وتحديات وفرص الاستثمار الأجنبي في تلك الصناعة.

فيما استهدفت المرحلة الأولى من الدراسة تقييم الوضع الحالي لصناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية، وتم مناقشة إمكانيات الدول العربية في صناعة بناء وإصلاح السفن ومدى تنافسيتها في السوق العالمي والعوامل المؤثرة في قرار ملاك السفن لاختيار ترسانات بناء وإصلاح السفن، وكذلك البيانات والمؤشرات الداعمة للصناعة والخاصة بالإدارة الفنية والصناعات التكميلية والتسويق، وكذلك التعرف على الإمكانيات الحالية للترسانات العربية والتحديات والمعوقات التي تواجه صناعة بناء وإصلاح السفن بالدول العربية والتعرف على الإمكانيات الحالية للبرمجيات وقواعد البيانات المستخدمة بالجهات والهيئات المعنية بصناعة إصلاح وبناء السفن وإمكانيات شبكات المعلومات بالدول العربية.

أما المرحلة الثانية ركزت على أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة بناء وإصلاح السفن ومعوقات تدفقها للدول العربية، وتحديد المكونات الرئيسية للمنصة الإلكترونية الموحدة لصناعة بناء وإصلاح السفن.

ثم جاءت المرحلة الختامية للانتهاء من الدراسة وذلك بحضور ممثلي الهيئات والجهات المعنية المتخصصة في صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية، وناقشت مقترح الآلية التكاملية التي خلصت لها الدراسة لتحقيق التعاون العربي في مجال صناعة بناء وإصلاح السفن، وكذلك استعرضت الورشة مقترح مكونات المنصة الإلكترونية الموحدة لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن بالدول العربية، وذلك تمهيدا لرفع الدراسة في شكلها النهائي إلى اللجان والمجالس المختصة للنظر واتخاذ المناسب بشأنها طبقا لقرار مجلس وزراء النقل العرب.