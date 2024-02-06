جولد بيليون: البيانات الاقتصادية تضغط على حركة الذهب

شهدت أسعار الذهب العالمي تداولات محدودة اليوم الثلاثاء 6 فبراير2024، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي عانت منه خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

ويتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند المستوى 2024 دولارا للأونصة بعد أن حاولت الارتفاع اليوم وسجلت أعلى مستوى عند 2029 دولارا للأونصة.

يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أمس، الاثنين، أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولارا للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7% .

أسعار الذهب في مصر

تستقر أسعار الذهب مع بداية جلسة اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد تذبذب شهده سعر الذهب المحلي يوم أمس بين صعود وهبوط في ظل ترقب الأسواق لتغيرات سعر الصرف حالياً، لا سيما بعد انخفاض كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم، الثلاثاء، عند المستوى 3450 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس السعر، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 50 جنيها للجرام ليغلق عند المستوى 3450 جنيها للجرام، وافتتح جلسة الأمس عند المستوى 3500 جنيه للجرام.

خلال تداولات الأمس، انخفض سعر الذهب وسجل أدنى مستوى عند 3275 جنيها للجرام، قبل أن يعود إلى الارتفاع من جديد إلى المستوى 3500 جنيه للجرام، ما يدل على تذبذب أسعار الذهب المحلي خلال الفترة الحالية.

وتشهد الفترة الحالية ترقبا كبيرا في أسواق الذهب في ظل عدم استقرار سعر الصرف بعد أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بشكل كبير، وسط توقعات بحدوث تعويم قريب في سعر الصرف الرسمي.

أيضاً الحديث عن سيولة دولارية قد تدخل مصر قريبا من مشروعات استثمارية جديدة بجانب اقتراب اتفاق مصر مع صندوق النقد على زيادة قيمة القرض فوق 7 مليارات دولار، كلها عوامل ساعدت على تهدئة السوق الموازي ومن ثم تغيرات أسعار الذهب في مصر.

ساعد أيضاً انتشار أخبار عن مفاوضات لبيع أرض رأس الحكمة على دفع سعر الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بسبب توقعات بحصول مصر في الفترة القادمة على سيولة دولارية من شأنها أن تلبي جزءا من الاحتياجات الضرورية.

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري يوم أمس عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في يناير الماضي ليصل إلى 35.25 مليار دولار ليتزايد بمقدار 30 مليون دولار.

بينما من المنتظر أن تقوم مصر بسداد 6.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال هذا العام لسداد أقساط الديون.

أيضاً ارتفع إجمالي احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري المدرج في النقد الأجنبي بنسبة 7.2% ليسجل 8.3 مليار دولار، بالمقارنة مع 7.7 مليار دولار في يناير 2023.

وقد أشارت وزارة التموين إلى أن المصريين اشتروا 10 أطنان ذهب خلال شهر يناير الماضي وحده.

كانت مؤسسة جولدمان ساكس المالية الأمريكية أصدرت تقديرا للفجوة التمويلية في مصر خلال الأربع سنوات القادمة، لتشير إلى وصولها إلى 25 مليار دولار، وأشار البنك إلى أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي يصل إلى 18.6 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

يتداول سعر الأونصة العالمية بشكل ضعيف بالقرب من سعر إغلاق الأمس، وذلك بعد أن انتهى ارتفاع الدولار الأمريكي القوي خلال الجلستين الماضيتين.

يأتي هذا الضعف في أداء الذهب العالمي بسبب التوقعات باستمرار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.

وبالنسبة للسوق المحلي للذهب، فقد شهد السعر تذبذبا خلال جلسة الأمس على نطاق واسع بعض الشيء وذلك في ظل محاولة الأسواق الاستقرار في ظل التغيرات الحالية في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى تغير العرض والطلب على الذهب حالياً بعد عمليات البيع التي شهدها الذهب بداية هذا الأسبوع.

ووصل سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس إلى مستوى الدعم 2015 دولارا للأونصة، قبل أن يرتد السعر من هذا المستوى سريعاً نحو الأعلى ويغلق جلسة الأمس عند 2024 دولارا للأونصة.

الآن يستقر سعر الذهب فوق المتوسط المتحرك 50 يوما وخط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، ما يوفر دعم للسعر على المدى اللحظي، ويواجه السعر من جديد منطقة المقاومة 2030 – 2035 دولارا للأونصة، وفي حالة تجاوزها سيكون على السعر تسجيل إغلاق أسبوعي فوق المستوى 2040 دولارا للأونصة ليستكمل الصعود.