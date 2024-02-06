تزامناً مع بدء شهر رمضان .. الأهلي يفتتح مسجدا جديدا بفرع الشيخ زايد

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عددا من الملفات الخاصة بالجانب الهندسي على هامش اجتماع المجلس الساعات الأخيرة بمقر الجزيرة، للوقوف ايضا على العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.

وخلال الاجتماع استدعى المجلس المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، للوقوف على آخر المستجدات في ملف الإنشاءات الحالية بفرع النادي بالشيخ زايد، ومتابعة تنفيذ مشروع حمام السباحة الجديد بعد استلام الشركة المنفذة للأرض والبدء في أعمال الحفر.

افتتاح مسجد جديد بفرع الشيخ زايد..

كما أكد المجلس افتتاح المسجد الجديد بفرع زايد، لاستقبال المصلين في شهر رمضان المقبل.

واستعرض المجلس مع المستشار الهندسي المخطط العام للربط بين جميع المناطق بفرع زايد والمشروعات التي تم افتتاحها في الفترة السابقة، ومنها ملاعب كرة القدم والبادل وأماكن انتظار السيارات، وتسهيل انتقال الأعضاء بين هذه الأماكن نظرًا لكبر مساحة النادي.