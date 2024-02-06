الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة يدق ناقوس الخطر.. "الحقوا الأهلي في مونديال الأندية"

محمد شبانة
محمد شبانة

انتقد الإعلامي محمد شبانة تضارب المواعيد بين بطولات الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف" بعد إعلان المغرب عن تنظيم كأس الأمم الإفريقية المقبلة في صيف العام المقبل ٢٠٢٥ وهو ما يتعارض مع توقيت إقامة بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

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شبانة: "كتف قانوني" من الأهلي لأمير توفيق

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نجم الأهلي السابق : خوض الأحمر مونديال ٢٠٢٥ بدون الدوليين غير مقبول

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن النادي الأهلي سيعاني خلال البطولة بسبب مشاركة لاعبيه الدوليين في كأس الأمم الإفريقية والمصير الذي سينتظره العديد من الفرق الأوروبية الذين يمتلكون لاعبين أفارقة.

شبانة ينصح إدارة الأهلي بالتحرك

وأتم شبانة حديثه بأنه على إدارة الأهلي التحرك الآن والتواصل مع أكبر عدد من الأندية المشاركة والمتضررة من الأمر لمناقشة الأمر والخروج بصياغة للضغط على الفيفا والكاف ليتم التنسيق بينهم في مواعيد البطولات

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