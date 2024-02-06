رضوان: معرض القاهرة الدولي للكتاب جسر حضاري (شاهد)

قال طارق رضوان، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ هناك بعض الإضافات التي ستحدث من أجل زيادة نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة المقبلة، مثل زيادة عدد دور النشر، وزيادة عدد الضيوف من الخارج.

زيادة حالة التنوع في الثقافات

وأضاف “رضوان” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "سيتم الإعلان عن الدولة ضيف الشرف في الدورة القادمة وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، ونحاول زيادة حالة التنوع في الثقافات لأن العالم مفتوح على بعضه، وبالتالي، يجب أن يقدم المعرض الخدمة التي تجعله مطلعا على جميع التيارات الثقافية في العالم".

معرض القاهرة الدولي للكتاب جسر حضاري

وتابع عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "معرض القاهرة الدولي للكتاب جسر حضاري، فمصر هي أصل كل شيء، وأي دور نشر يتمنى التواجد في مصر، لأن الدولة المصرية هي أساس الثقافة على مستوى الكون، وهي أساس الحضارة والدولة".