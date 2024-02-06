الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رضوان: معرض القاهرة الدولي للكتاب جسر حضاري (شاهد)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال طارق رضوان، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ هناك بعض الإضافات التي ستحدث من أجل زيادة نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة المقبلة، مثل زيادة عدد دور النشر، وزيادة عدد الضيوف من الخارج.

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«حالة الفوقية» .. رواية تسافر بها عبر الزمن من معرض الكتاب

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مراسل "إكسترا نيوز": "فلسطين" العنوان الرئيسي لفعاليات اليوم الـ12 من معرض الكتاب

 زيادة حالة التنوع في الثقافات 

وأضاف “رضوان” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "سيتم الإعلان عن الدولة ضيف الشرف في الدورة القادمة وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، ونحاول زيادة حالة التنوع في الثقافات لأن العالم مفتوح على بعضه، وبالتالي، يجب أن يقدم المعرض الخدمة التي تجعله مطلعا على جميع التيارات الثقافية في العالم".

معرض القاهرة الدولي للكتاب جسر حضاري

وتابع عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "معرض القاهرة الدولي للكتاب جسر حضاري، فمصر هي أصل كل شيء، وأي دور نشر يتمنى التواجد في مصر، لأن الدولة المصرية هي أساس الثقافة على مستوى الكون، وهي أساس الحضارة والدولة".

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