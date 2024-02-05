مراسل "إكسترا نيوز": "فلسطين" العنوان الرئيسي لفعاليات اليوم الـ12 من معرض الكتاب

كشف محمد أبو عيطة، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته الـ 55، وذلك لليوم الثاني عشر على التوالى، والذى يقام على مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، مشددًا على أن معرض الكتاب شهد في يومه الثاني عشر العديد من الفعاليات المتميزة والخاصة كان عنوانها الرئيسى “فلسطين”.

فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب:

وأشار إلى أن قضية فلسطين والحرب الدائرة فى غزة وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى والعربى، كانت هي العنوان الرئيسي اليوم في معرض الكتاب، منوهًا بأنه تم مناقشة قضية فلسطين والحرب الدائرة في غزة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي، وتقييم ما تم خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وتابع: “سرد وإعادة التأكيد على الموقف المصري.. ودعم مصر لأشقائها بفلسطين خلال 3 ندوات كبرى في قاعات المعرض”، مؤكدًا أن فلسطين كانت حاضرة فى ركن الطفل الذى تم ركن خاص به لتعريف الطفل المصرى بالفلسطينى وتضحياته وعدالة قضيته.

شهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55 إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "شهد اليوم الرابع مشاركة قوية من الجمهور في الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي حرصنا على تقديمها ضمن برنامج المعرض، وفي مقدمتها أنشطة الطفل، وندوات البرنامج الثقافي، وضيف الشرف، كما شهدت بوابات الدخول انسيابية في الحركة، حيث ساعد حجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني للمعرض في منع التكدس عند الدخول، وهو ما أسهم في جعل زيارة الأسر لمعرض الكتاب بمثابة رحلة غنية بالمتعة والمعرفة.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعاليات المعرض في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.