«حالة الفوقية» .. رواية تسافر بها عبر الزمن من معرض الكتاب

للطبيب الشرقاوى حامد خطاب

يشارك الدكتور الشرقاوى حامد خطاب، مدير مستشفى الكبد بههيا فى محافظة الشرقية، براوية له بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ 55، تحت عنوان «حالة الفوقية»، وذلك فى صالة 1 جناح B63 .

تدور أحداث رواية «حالة الفوقية» التى صدرت عن دار الراوى للنشر والتوزيع، فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدعى عالمة الفيزياء ليلى نعيم قدرتها على السفر عبر الزمن و تبحث عن ممول لتجربتها فتذهب الى «ستانلى دافدسون» الملياردير ورائد الذكاء الاصطناعى الذى انتحرت ابنته، و تزعم له انها تستطيع ان تجعله يسافر عبر الزمن لينقذ ابنته، وتتتابع الاحداث لنرى هل تستطيع فعلا السفر عبر الزمن أم لا .

الجدير بالذكر أن دكتور حامد خطاب من أبناء مدرينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حاصل على بكالريوس الطب و الجراحة جامعة الزقازيق، ودرس إدارة وجودة بالجامعة الامريكية بالقاهرة، ترقى فى المناصب الإدارية حتى شغل منصب مدير ادارة التخطيط الاستراتيجى و المتابعة بمديرية الصحة بالشرقية، ويعمل حاليا مديرًا عامًا لمركز الكبد والجهاز الهضمى بههيا .

يذكر أن الدكتور الروائى حامد خطاب له العديد من الروايات التى أصدرها منذ بداية ممارسته للأعمال الأدبية، حيث أصدر رواية نفوس معذبة عام 2020، ورواية البداية عام 2021، ورواية من أجل البشرية عام 2021، ورواية العهد عام 2022، ورواية لا شىء عام 2023 .