الداخلية التركية تعلن هجوم إسطنبول عمل إرهابي نفذه حزب العمال الكردستاني

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن وزير الداخلية التركي قال إن هجوم إسطنبول إرهابي نفذته منظمة إنقاذ الشعب الثوري التابعة لحزب العمال الكردستاني، وهو أمر معتاد يظهر قبل كل انتخابات، لإثارة هذا النوع من العمليات الإرهابية في الأراضي التركية.

استنهاض حزب العمال الكردستاني

وقال مراسل قناة “القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إنهم في الداخل التركي يقولون إن هناك عملية لإعادة استنهاض حزب العمال الكردستاني بعد الضربات التي تلقاها من جانب الجيش والمخابرات التركية، وهذا ما أدى إلى عمليات قام بها حزب العمال الكردستاني ضد مواقع الجيش التركي في شمال العراق نهاية ديسمبر، وفي يناير الماضي أيضا أدت إلى مقتل نحو 20 عسكريا تركيا.

العمليات الإرهابية

وتابع أن العمليات الإرهابية عندما تبدأ داخل المدن التركية فهو مؤشر سلبي، موضحا أن العمليات التي يقوم بها الحزب داخل المدن التركية كانت قليلة جدا، وكان دليل على عدم تكنها من الوصول إلى أهدافها ولكن الوصول حاليا إلى مكان حساس كمحكمة العدل في اسطنبول هو أمر سلبي للغاية.