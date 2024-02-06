الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة (شاهد)

الحالة المرورية
الحالة المرورية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا يرصد الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024.

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الحالة المرورية بالقاهرة.. انسياب فى حركة السيارات

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تعرف على الحالة المرورية بعدد من المحافظات

 ميدان عبدالمنعم رياض

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة وشوارع أخرى تشهد سيولة مرورية، وإلى طريق الكورنيش سنجد كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد.

ويشهد الكورنيش المتجه للمؤسسة بعض الكثافات المرورية، وعند كوبري أكتوبر سنجد بعض الكثافات المرورية المستمرة حتى العباسية، ونظل في الطريق حتى غمرة باتجاه العباسية وسنجد هناك كثافات مرورية، وتوجد كثافات أخرى في الاتجاه العسكري لكوبري أكتوبر، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير لمدينة النصر ومحور النصر وصولا للمنصة.

 الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد 

وظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري، وتم غلق طريق صلاح سالم من الملك صالح باتجاه السيدة عائشة، تمهيدا للبدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو من اتجاه كوبري عباس وحتى حديقة الفسطاط.
 

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