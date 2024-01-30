عاجل
إثيوبيا تطالب ايجاد بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٨.٤ %
الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الحالة المرورية بالقاهرة.. انسياب فى حركة السيارات

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت شوارع القاهرة والميادين صباح اليوم الثلاثاء انسياب مروري كما كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها بالشوارع الرئيسية وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور  لتسهيل وصول المواطنين.


وشهد نفق الأزهر انتظاما في الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، ظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب لـ اوتستراد والتجمع.

كما شهد  ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية سيولة مرورية وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد هناك كثافات مرورية نسبية.

وأشارت إلى وجود انسياب مروري  أعلى كوبري الجامعة، وفي محور صفط اللبن، فإنه يشهد سيولة مرورية للقادم من أكتوبر والمتجه إلى منطقة المهندسين ووسط البلد، والطريق الدائري مغلق والحركة إجباري من محور حازم حسن ومنه إلى المحور.

الجريدة الورقية