سماع دوى إطلاق نار في محيط قصر تشاجلايان العدلي بإسطنبول

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من تركيا، عن سماع دوى إطلاق نار في محيط قصر تشاجلايان العدلي في إسطنبول وأنباء عن إصابة شرطيين.

جهاز المخابرات الإسرائيلي

جدير بالذكر أن السلطات التركية تمكنت من القبض على تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في التجسس لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، وبيع معلومات تتعلق ببيع ومراقبة أهداف محلية.

جهاز المخابرات التركية

وألقي القبض على المشتبه بهم إثر عملية مشتركة للشرطة وجهاز المخابرات التركية في أعقاب تنفيذ مداهمات في إسطنبول وإزمير الواقعة على بحر إيجه.