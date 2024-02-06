الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سماع دوى إطلاق نار في محيط قصر تشاجلايان العدلي بإسطنبول

الشرطة التركية
الشرطة التركية

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من تركيا، عن سماع دوى إطلاق نار في محيط قصر تشاجلايان العدلي في إسطنبول وأنباء عن إصابة شرطيين.

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التضخم في تركيا يشهد أكبر قفزة شهرية

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وصول 53 طن مساعدات من تركيا إلى مطار العريش

جهاز المخابرات الإسرائيلي 

جدير بالذكر أن السلطات التركية تمكنت من القبض على تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في التجسس لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، وبيع معلومات تتعلق ببيع ومراقبة أهداف محلية.

جهاز المخابرات التركية

وألقي القبض على المشتبه بهم إثر عملية مشتركة للشرطة وجهاز المخابرات التركية في أعقاب تنفيذ مداهمات في إسطنبول وإزمير الواقعة على بحر إيجه.

الجريدة الورقية