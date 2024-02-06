أحكام رادعة ضد 4 متهمين باستعراض القوة وتسببوا في وفاة شخص بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن؛ شقيقين بالسجن المؤبد، وشقيقهم الثالث بالسجن لمدة 5 سنوات، ونجلة الأول بالسجن لمدة 3 سنوات ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتسبب في وفاة شخص وترويع نجليه بمركز ههيا.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الماضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة وهم: «السيد.ف. أ»" وشقيقيه "«محمد، ومحمود»، ونجلة الأول «إسراء» لمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 2 يناير 2023، بدائرة مركز ههيا؛ استعراضوا القوة ضد المجني عليهم «الشوادفي. م»"ونجليه "«محمد، ومؤمن» بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي ومعنوي والإضرار بممتلكاتهم، ما أسفر عن وفاة الأول.

واسند أمر الإحالة إلى المتهمين، بأنهم حملوا أدوات «فأس، شوم، شرشرة» واعتدا المتهمان الأول والثاني على الأب المجني عليه لخلاف سابقة بينهما، وذلك حال تواجد المتهمين الثالث والرابعة على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.