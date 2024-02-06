إرتفاع أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء 6 فبراير بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير، إرتفاعا في الأسعار مع توافر المعروض بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأنواع، مساء أمس الإثنين بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من شوادر البيع والسويقات الفرعية بقرى المحافظة.

وفي أسواق الخضروات شهدت أسعار البطاطس والطماطم ارتفعا طفيفا مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، والطماطم 10 جنيهات وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 25 جنيها ومبلغ 15 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و30 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و15 جنيها للفلفل الأحمر، و20 جنيها للفلفل الرومي و8 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و10 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 25 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 55 جنيها.

إرتفاع أسعار الفاكهة وكيلو التفاح ب70 جنيها في الفيوم

وبلغ سعر كيلو الموز 13 جنيها في أسواق الفاكهة بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 70 جنيها، و25 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و20 جنيها للتين الرمادي، و35 جنيها للرمان والفراولة و20 جنيها للكاكا، و40 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات.

وفي سياق متصل شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها، في إطار خطة المديرية لمنع احتكار وتخزين السلع الغذائية.