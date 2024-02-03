كأس موسم الرياض.. معلومات عن الديربي السعودي بين الهلال والنصر قبل صدام النهائي

يتقابل فريقا النصر والهلال، مساء الخميس المقبل، فى الديربي السعودي الذى يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس موسم الرياض.

تاريخ مواجهات النصر والهلال

وسبق وأن ألتقي الهلال مع النصر في 174 مباراة بمختلف البطولات، وكان النصيب الاكبر لفريق الهلال حيث حقق الانتصار في 68 مباراة، مقابل تحقيق النصر الافوز في 61 مباراة، وحسم التعادل بينهما في 43 لقاء.

الهداف التاريخي لمواجهات النصر والهلال

ويعتلي ماجد عبد الله لاعب النصر، قائمة هدافي ديربي الرياض برصيد 21 هدفًا، ويأتي خلفه محمد السهلاوي لاعب النصر السابق بـ 17 هدفًا، وفي المركز الثالث محمد سعد العبدلي برصيد 16 هدفًا.

ويعد سامي الجابر هو هداف الهلال في تاريخ مواجهات ديربي الرياض، إذ تمكن من هز شباك النصر في 10 مناسبات، وخلفه ياسر القحطاني بتسعة أهداف.

موعد مباراة النصر ضد الهلال

وتنطلق صافرة أحداث مباراة النصر و الهلال، يوم الخميس المقبل في منافسات الدور النهائي من بطولة كأس موسم الرياض، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في كأس موسم الرياض

وستذاع مباراة النصر ضد الهلال، يوم الخميس في منافسات الدور النهائي من بطولة كأس موسم الرياض، على قناة ssc sports 1، و5 ssc sports، وBEIN Sports المفتوحة.