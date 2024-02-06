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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا والقنوات الناقلة

منتخب الأردن الأول
منتخب الأردن الأول لكرة القدم

تتجه أنظار محبي كرة القدم الآسيوية والعربية إلى ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأردن وكوريا الجنوبية في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة في قطر.

يدخل المنتخب الأردني المباراة بروح معنوية عالية بعد النتائج القوية التي حققها في البطولة حتى الآن، وكان منتخب النشامي قد تأهل إلى الدوري الحالي بعد تغلبه على طاجيكستان بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

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على الجانب الأخر نجح منتخب كوريا الجنوبية في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على استرليا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي، حيث يسعى لتحقيق مفاجأة واقتناص بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

الفريق الفائز في مباراة اليوم سيتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة المنتخب المتأهل من مباراة قطر وإيران المرتقبة والتي ستقتام غدًا الأربعاء.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة ومعلقين مباراة الأردن وكوريا الجنوبية :

وستذاع المباراة عبر قنوات beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق حسن العيدروس وقناة SSC1 HD بصوت المعلق فارس عوض، وAlkass EXTRA TWO HD بصوت سمير المعيرفي، Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت عصام عبده.

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