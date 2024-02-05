عموتة مدرب الأردن: لا تهمّني الانتقادات وجاهزون لكوريا الجنوبية

تحدث المغربي حسين عموتة المدير الفني للمنتخب الأردني عن مواجهته المرتقبة مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، والتي تجمعهما غدًا الثلاثاء، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم آسيا المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

وشدد المغربي حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني على صعوبة المواجهة التي تنتظرهم أمام كوريا الجنوبية غدا على ملعب أحمد بن علي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم.

وتحدث المدرب في المؤتمر الصحفي اليوم بالمركز الإعلامي الرئيسي للبطولة، مؤكدا أن المنتخب الكوري الجنوبي يعتبر من المرشحين للفوز باللقب قبل بداية البطولة، وتواجه المنتخبان في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل هدفين لكل منهما.

وأكد عموتة أن مباراة الغد مختلفة من جميع النواحي، في ظل دوافع كل طرف لتحقيق حلمه بالوصول لنهائي البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي.

موعد مباراة الأردن و كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

من المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " أحمد بن على المونديالي".

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات " bein sports"، قناة " SSC" السعودية، قناة " Alkass" القطرية، بالإضافة إلى قناة " Abu Dhabi sports".

تشكيل الأردن المتوقع أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: سالم العجالين، يزن العرب، عبدالله نصيب.

خط الوسط: محمود المرضي، نور الروابدة، رجائي عايد، إحسان حداد.

خط الهجوم: موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان.