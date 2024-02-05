كلينسمان.. مدرب كوريا الجنوبية: جاهزون لمواجهة الأردن والزحف نحو اللقب

تحدث الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية عن مواجهته المرتقبة مع نظيره منتخب الأردن، والتي تجمعهما غدًا الثلاثاء، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم آسيا المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

وأكد الألماني يورجن كلينسمان مدرب منتخب كوريا الجنوبية، أن لاعبيه سيبذلون أقصى جهد للفوز والعبور إلى المباراة النهائية في المواجهة المقررة غدا أمام المنتخب الأردني.

وأعرب المدرب، في المؤتمر الصحفي اليوم بالمركز الإعلامي الرئيسي للبطولة، عن ثقته في قدرة اللاعبين على الظهور بمستوى جيد وتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز والعبور إلى النهائي، والاقتراب خطوة أخرى من اللقب القاري.

موعد مباراة الأردن و كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

من المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " أحمد بن على المونديالي".

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات " bein sports"، قناة " SSC" السعودية، قناة " Alkass" القطرية، بالإضافة إلى قناة " Abu Dhabi sports".