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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوميز يرفض ضم صفقات جديدة للزمالك ويشيد بعبدالله السعيد

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك الجديد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه فوجئ بقيام نادي الزمالك ببيع عقد أسامة فيصل بشكل نهائي إلى نادي البنك الأهلي، كما أنه الأفضل في جيله ويلعب اساسيا في صفوف المنتخب الأوليمبي.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "قد يكون نادي الزمالك اكتفى بوجود حسام أشرف فقط في نفس سن أسامة فيصل، ولذلك فضل بيعه لنادي البنك الأهلي".

وأضاف: "جوميز قرر الاكتفاء باللاعبين الجدد رغم رغبة إدارة نادي الزمالك في ضم لاعبين في خط الدفاع، لكن المدرب البرتغالي الجديد لا يريد ضم أي عناصر آخرى".

وزاد: "الزمالك ضم ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين وسوف يتم الاعتماد على العناصر الآخرى، ونتمنى السلامة لـ محمود الونش، وأن تكون إصابته خفيفة".

وأشار إلى أن جوميز مدرب الزمالك أشاد بـ عبدالله السعيد الذي يتدرب بشكل جيد منذ انضمامه للفريق.

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