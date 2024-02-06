الغرف التجارية: شاحنات متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة في موسم رمضان (فيديو)

قال علاء عز، أمين عام الاتحاد العام لـ الغرف التجارية، إنه سيتم تنظيم معارض أهلا رمضان، وتسيير شاحنات متنقلة لبيع السلع في موسم رمضان بأسعار أقل بنسب 10-20% عن السائدة في السوق حاليا، وستبدأ عملها خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير.

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة"، على فضائية “أون” مساء اليومأن الأهم، هو الإتاحة، وهي متوافرة بالفعل، قائلا: “”لدينا أرصدة كبيرة من السلع، سواء المفرج عنها، أو تلك المكدسة في الموانيء، وربما الميزة الحالية لتكدس البضائع في الموانيء؛ هو توفير قدر كبير من الأرصدة، ومع استمرار تراجع أسعار السوق السوداء؛ قد ينعكس ذلك إيجابا على الأسعار".

لدينا 2 مليون طن من مواد سلعية على مراكب قادمة

وأضاف أمين عام الاتحاد العام لـ الغرف التجارية : "أطمئن المصريين أن لدينا 500 ألف طن من الأعلاف، و2 مليون طن من مواد سلعية على مراكب قادمة باتجاه الموانئ المصرية، وجرى الاطمئنان لى كل الأرصدة من السلع، سواء للقطاع العام أو لشركات القطاع الخاص.

وأشار أمين عام الاتحاد العام لـ الغرف التجارية إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم، مع عدد من الوزراء، ورؤساء الاتحادات المختلفة، جاء بهدف الاطمئنان على أرصدة السلع الغذائية في البلاد، وتوجه الأسعار الخاص بها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعلن اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اماكن معارض إقامة معرض أهلا رمضان 2024، والذي يقام بالتعاون والتنسيق بين محافظة الإسماعيلية، الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشار الشافعي الي إقامة ٤ معارض رئيسية هذا العام وهم معرض أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ومعرض نادي المنتزه بعد تطويره، ومعرضين أخرين بمركزي فايد والتل الكبير.

وكان المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الأربعاء، قد عقد اجتماعًا تنسيقيًّا بشأن الاستعداد لافتتاح معرض السلع الغذائية لشهر رمضان المعظم "أهلًا رمضان" لعام ١٤٤٥ه‍، ٢٠٢٤م، بحضور السيد أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية والمهندس سعيد شعيب سكرتير الغرفة، اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، اللواء عماد دكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير، اللواء عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة فايد، المهندس محمد صابر رئيس حي ثالث، السيد احمد منصور مدير عام مديرية التموين، العقيد عادل الجزاز رئيس مباحث التموين، الدكتور إيهاب صلاح القائم بأعمال مدير المدير العام لمديرية الشباب والرياضة، المهندسة غادة البنا رئيس قطاع الشبكات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التجهيزات والتنسيقات بين كافة الجهات المعنية لإقامة المعرض؛ تمهيدًا لافتتاحه في ١٥ فبراير الجاري، على أن يستمر لمدة شهر.

كما تم مناقشة مقترح إقامة معرض بمنطقة أبوعطوة بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية؛ من أجل توفير كافة السلع الغذائية لأهالي القرى الأكثر احتياجًا بأسعار مناسبة وأفضل جودة.

وفي كلمته، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على التعاون الدائم والمثمر مع محافظة الإسماعيلية بكافة أجهزتها التنفيذية، والذي يعود بالنفع على مواطني الإسماعيلية، مشيدًا بدور تجار محافظة الإسماعيلية الوطني في خدمة المجتمع الإسماعيلي.

كما وجَّه الدعوة للشركات المنتجة والمصانع الغذائية لتوفير منتجاتها لخدمة الأسرة المصرية بأسعار مخفضة.