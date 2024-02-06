الأهلي يراقب نجم صنداونز تحسباً لرحيل ديانج

يراقب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تيبو موكوينا لاعب نادي صنداونز الجنوب افريقي من أجل بحث امكانية ضمه حال رحيل المالي أليو ديانج خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من الوارد ان يرحل ديانج عن الأهلي بمبلغ كبير يصل لـ 5 مليون دولار، في مقابل يتم دفع 3 مليون دولار لشراء موكوينا".

وأضاف: "نادي صنداونز والوداد المغربي متضررين أيضا من اقامة كأس العالم للأندية وقت أمم إفريقيا، ويجب وجود تنسيق مع الأهلي لحل تلك الأزمة".

وواصل: "الأهلي بدأ يتحرك في ملف تجديد عقود محمد عبدالمنعم ومحمد الشناوي وعلي معلول وبيرسي تاو".

وأوضح: "الشناوي سوف يكون الأعلى راتبا في النادي الأهلي، بعد تمديد عقوده خلال الفترة المقبلة".