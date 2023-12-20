يوسف الحسيني يكشف للحكومة عن طريقة لخفض الأسعار 25% خلال شهر (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه يجب خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك ضرب بيد من حديد في الوقت الحالي، لضبط الأسعار ومحاولة لتخفيضها.

وأضاف يوسف الحسيني، خلال برنامجه "التاسعة" المذاع على فضائية "الأولى" بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، موجها حديثه للحكومة: الناس انتخبت الرئيس السيسي عشان بتحبه، لازم نشتغل عشان خاطر الناس".

وضع أسعار ثابتة للمنتجات والسلع الاستراتيجية

وأشار يوسف الحسيني إلى أن الحكومة قادرة على خفض الأسعار بنسبة 25% في شهر واحد فقط، ولكن من خلال حلول يجب العمل عليها،و الحل الأول هو العمل على وضع أسعار ثابتة للمنتجات والسلع الاستراتيجية المختلفة، وهذا أمر واجب في الوقت الحالي في ضوء ما يحدث في الأسواق وغلاء الأسعار الواضح.

وأوضح أن الحل الثاني هو العمل على تفتيش الأسواق بحملات دورية والعمل على ضبط الأسعار، "محدش يقولي بننزل انزل النجوع والقرى والأسواق الشعبية مش الأسواق العامة، واللي يخالف اللي محطوط يتم معاقبته، والله ساعتها هنلاقي الأسعار نزلت 25% في شهر واحد فقط".

يجب تحديد أسعار 10 سلع كاملة

وتابع يوسف الحسيني: "يجب تحديد أسعار 10 سلع كاملة، للعمل على ضبط الأسعار في الأسواق، معقبا: "والله هتلاقي الناس بتزغرد من الشبابيك، لازم نشتغل عشان خاطر الناس دي،

يشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكبرة وموسعة على مدار الساعة للرقابة على الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، بغية تحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار.

بيع السلع بأسعار مرتفعة

وعند اكتشاف بيع السلع بأسعار مرتفعة للمواطنين، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين ومن يقومون بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها، خاصة أن الجهاز يتصدى بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ويحيل المخالفين للنيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع

ويمكن للمواطنين الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999.