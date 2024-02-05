اتحاد منتجي الدواجن يحدد شروط انخفاض الأسعار وموعده (فيديو)

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن حاليا غير مرضية، معلقا “إحنا مش راضيين عن الأسعار لأنها فوق طاقة المواطن لكن للأسف هي تكلفة الخامات من الأعلاف واللقاحات والأدوية التي ارتفعت بنسبة 300% خلال الاشهر الماضية".

وأضاف ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، مساء اليوم: "بدأنا نشهد تراجعات في أسعار الاعلاف بواقع 4 آلاف جنيه في الفول الصويا و1000-1500 للذرة، بتأثير مباشر لسعر صرف الدولار.

وأوضح أن الأعلاف هي المكون الرئيسي في العملية الإنتاجية في الدواجن، والتي تصل نسبتها إلى 75%، بينما النسبة الباقية تتعلق بالأدوية والمكملات واللقاحات، خاصة أن سلعة الدواجن هي سلعة حية وغير قابلة للتخزين أو الاحتكار سواء في الدواجن أو ألبيض.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن عملية تراجع الأسعار يأتي بعد تحققق ثلاثة شروط، وهي استمرار تراجع سعر الصرف الدولار في السوق السوداء، وتوافر الدولار، واطمئنان المربي، مؤكدا أن تراجع الأسعار متوقف على استمرار الانخفاض ووجود إطمئنان بالاستقرار في سعر الصرف.

وأشار إلى أنه في حال تحقق العوامل السابقة، قد يتطلب الامر فترة مابين 35-40 يوما حتى تتراجع الاسعار مع استمرار دورات الانتاج خاصة أن الدواجن سلعه استراتجية وهي مصدر البروتين الأول للمواطنين.

كشف محمد صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مطمئنًا المواطنين بشأن سعر الفراخ والبيض.

أسعار الدواجن



وتوقع أن تنخفض الأسعار خلال أسبوع، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

وتحدث عن أسباب الزيادة الحالية في أسعار الدواجن كانت متوقعة، موضحًا أنه كان متوقع زيادة الأسعار منذ زيادة أسعار العلف بسبب زيادة سعر الدولار، موضحًا أن دورة إنتاج الدواجن تستغرق 35 يومًا، وتستهلك الدجاجة 70% من العلف في آخر 12 يومًا، أي أن ارتفاع الأسعار كان متوقعًا منذ 20 يومًا.

وأوضح أن التجار هم من يقومون بالتسعير و70% منهم يعملون بدون سجل تجاري ولا بطاقة ضريبية، مشددًا على أن حماية المستهلك لا يمكنها التصرف معهم لأن ليس لهم سجل، مطالبًا بأن يتم حساب سعر التكلفة يوميًا، وحساب تكلفة سعر كيلو اللحم من الدواجن بناء على أسعار المدخلات.

وناشد المواطنين بالتوقف عن شراء الفراخ واللحوم خلال الأسبوع الجاري، إلى أن يتم تخفيض الأسعار عند التجار.

ارتفاع أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم من أرض المزرعة، مما يؤثر هذا الارتفاع على أسعار الثروة الداجنة بالنسبة لعمليات البيع والشراء بالأسواق المحلية، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 81 جنيهًا في أرض المزرعة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباينا ملحوظا، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 81 جنيهًا و99 جنيهًا.