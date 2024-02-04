كيلو الدواجن البيضاء يتخطى 100 جنيه في الفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 4 فبراير، استمرار موجة ارتفاع الأسعار، لدى الجزارين وأسواق بيع الطيور الحية والمجمدة.

وبلغت أسعار اللحوم الحمراء مبلغ 400 جنيه، مع وجود أكثر من تسعيرة لدى الجزارين في الشارع الواحد، وبلغ كيلو لحمة الرأس 300 جنيه لأول مرة.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء مبلغ 102 جنيه للكيلو في المحلات، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 88 جنيهًا والساسو 115 جنيهًا، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 125 جنيهًا.

استمرار موجة ارتفاع الأسعار وكيلو البانيه بـ 200 جنيه في الفيوم

وفي أسواق الطيور بلغ سعر كيلو الرومي 135 جنيهًا وكيلو البط البلدي بمبلغ 125 جنيهًا والبط المولار بمبلغ 110 جنيهات والبط البيور والفرنساوي 105 جنيهات، بينما وصل سعر البانيه إلى 200 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 105 جنيهات ودون العظم بمبلغ 100 جنيه وأوراك بالعظم بمبلغ 90 جنيهًا، وبلغ سعر الكبد والقوانص 100 جنيه والهياكل 60 جنيهًا والأجنحة 70 جنيهًا، وكيلو الكبدة الصافي 120 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب125 جنيهًا، بينما سجل سعر البيض 135 جنيهًا للكرتونة.

وأفاد تجار الدواجن البيضاء أن زيادة أسعار الأعلاف تسببت في إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج بمزارع تربية الدواجن، وبدأ تزايد أسعار الدواجن تلقائيًا عقب زيادة أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يومًا، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسبوع الماضي، مما تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن تلقائيًا، بحوالي 35 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 80 جنيهًا في الكيلو، بعد ارتفاع أسعار اللحوم القائم في الأسواق إلى 180 جنيهًا للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.