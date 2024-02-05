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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. أمين عمر حكماً لمباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا

أمين عمر حكماص للقاء
أمين عمر حكماص للقاء نيجيريا وجنوب أفريقيا

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي، المصري أمين عمر، لإدارة مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا بالدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

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بعد إدارة أمين عمر لافتتاح الكان .. أشهر المواجهات الدولية تحت الصافرة المصرية

يضم الطاقم أمين عمر حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدان، والسوداني محمد إسماعيل حكمًا رابعًا، والجزائري لحلو بن براهيم حكماً لـ VAR، الصومالي عمر قرطان AVAR ومن زامبيا المُحكمة ديانا VAR A.

بينما اختارت اللجنة الحكم الدولى محمود عاشور ضمن طاقم حكام الـvar في مباراة كوت ديفوار والكونغو في نصف النهائي أيضا.

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