بعد إدارة أمين عمر لافتتاح الكان .. أشهر المواجهات الدولية تحت الصافرة المصرية

أدار طاقم تحكيم مصري مواجهة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية ، تحت قيادة الدولي المصري أمين عمر، وبمعاونة محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وأحمد حسام طه حكم مساعد ثان، ومحمد معروف حكمًا رابعًا.





وتأتي تقنية الفيديو "VAR" بتواجد محمود عاشور وبمعاونة محمود البنا، ويأتي المغربي يحيي حدقة في مراقبة الحكام، فيما يراقب المباراة أحمد مجاهد.

مشاركات المصريين المونديالية ..

وسبق للحكام المصريين إدارة عدة مواجهات على الصعيدين المحلي والقاري، وجاءت البداية عام 1934 بمنافسات كأس العالم ، بتولي الحكم محمد يوسف المساعدة التحكيمية في مواجهة تشيكوسلوفاكيا وسويسرا .

وجاءت المشاركة التحكيمية الثانية للمصريين في المونديال بتواجد الحكم المساعد علي قنديل في كأس العالم 1966 و 1970.

جمال الغندور الأبرز ..

وتأتي مشاركة الدولي المصري جمال الغندور في نهائيات كأس العالم هي الأبرز ، بعد ظهوره في نسختي 1998 و2002 وإدارته التحكيمية لـ 6 مواجهات.

وجاء الظهور الأول للغندور كحكما رابعا في مواجهة البرازيل واسكتلندا التي جاءت لحساب افتتاح كأس العالم 1998 في فرنسا، وحسمها منتخب السامبا لصالحه بالتفوق بثنائية لهدف.

أما المباراة الأشهر له إداريًا جاءت في عام 2002 وجمعت البرازيل والدنمارك لحساب ربع النهائي وانتهت بفوز السامبا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



مصر في أمم أفريقيا ..

ويستهل المنتخب الوطني مواجهاته اليوم ، في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، لحساب أولى جولات المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات “الكان” بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية.

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500

قائمة مصر في البطولة ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية ، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.