الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. مروان النايب مديراً جديداً للتعاقدات في الأهلي

مروان النايب
مروان النايب

أعلن عدلي القيعي ، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي ، تعيين أمير توفيق في منصب المدير التنفيذي للشركة بشكل نهائي.

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وأكد القيعي عبر قناة الأهلي أنه تقرر تعيين مروان النايب مديراً للتعاقدات بعد الاستعانة بأمير توفيق بشكل نهائي في منصب المدير التنفيذي.

وأشار إلى أن أمير توفيق فضل الاستمرار في منصبه بشركة كرة القدم موضحاً أن المدير التنفيذي مشرف على جميع الإدارات بما فيها التعاقدات والكشف عن المواهب والمدير التجاري.

وأوضح أن مروان النايب ليس لاعباً سابقاً لكرة القدم ولكنه شخصية ملتزمة ومنضبطة وسبق أن شغل نفس الدور من قبل في نادي سيراميكا كليوباترا.

وتابع:" عقدنا أكثر من جلسة مع عدة مرشحين ، مروان النايب هو كادر شاب وأهلاوي وله عمله الخاص".

 

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